Новый вокзал открылся на станции Бешенцево в Алтайском крае

18:12

22 августа первых пассажиров принял новый вокзал на станции Бешенцево в Алтайском крае. Пассажирскую инфраструктуру осмотрели начальник Западно-Сибирской железной дороги Александр Грицай и губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Вокзал в Бешенцево построен с использованием самых современных отечественных материалов. Внутреннее пространство оборудовано с учетом требований к комфорту и функциональности. В здании предусмотрены касса и зал ожидания на 50 мест, станция зарядки для электронных устройств, информационный терминал и другие сервисы. Вся пассажирская инфраструктура полностью адаптирована для маломобильных граждан: оборудованы пандусы, санитарные комнаты, тактильная дорожка. Также железнодорожники благоустроили прилегающую территорию вокзала.

«Сегодняшнее событие – это результат поступательной работы, которую проводят для пассажиров Российские железные дороги, – сказал начальник Западно-Сибирской магистрали Александр Грицай. – Мы обновляем подвижной состав, инфраструктуру, не забывая и о станциях, находящихся за пределами крупных городов. Создание комфортной среды для наших пассажиров – безусловный приоритет. Если взять подвижной состав, который сегодня курсирует в крае, то он один из самых молодых. Средний возраст вагонов локомотивной тяги не превышает трех лет, все курсирующие пригородные поезда – последнего и предпоследнего поколения. В этом году мы еще пополним парк поездов на Алтае новыми современными составами».

Вместе со строительством вокзала был проведен комплекс работ по ремонту платформ: их длина увеличена до 114 м, а также произведена замена плит покрытия.

«Здание современное, удобное и красивое, а весь комплекс работ по благоустройству прилегающей территории делают эту часть села своего рода достопримечательностью, – отметил губернатор Алтайского края Виктор Томенко. – Железная дорога очень важна для жителей нашего края. Пассажиропоток по итогам прошлого года достиг 8,4 млн человек. При этом РЖД много вкладывает в улучшение условий и для пассажиров, и для своих сотрудников».

Предыдущее здание для пассажиров на станции Бешенцево было возведено в 1952 году. Оно полностью устарело как морально, так и физически, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.