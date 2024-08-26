Скидка 50% для студентов и школьников в пригородных поездах Свердловской железной дороги возвращается с 1 сентября

Скидка 50% для студентов и школьников в пригородных поездах Свердловской железной дороги возвращается с 1 сентября

16:16

C 1 сентября 2024 года возобновляется действие сезонной скидки 50% для школьников и студентов на проезд в пригородных поездах на полигоне СвЖД.

Региональная льгота будет действовать в учебный период (до 15 июня 2025 года) на территории Свердловской, Тюменской областей и Пермского края при приобретении билетов как на обычные электрички, так и на пригородные поезда с указанием мест (в том числе «Финист», «Ласточка», «Орлан»). В ХМАО – Югре скидка 50% для школьников и студентов с 2024 года действует круглогодично.

Скидка предоставляется:

школьникам, обучающимся в общеобразовательных учреждениях по очной форме обучения по программам начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования при предъявлении справки из общеобразовательного учреждения для обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений старше 7 лет (для Тюменской области – справки с фотографией учащегося);

студентам, обучающимся в образовательных учреждениях по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам начального профессионального образования, по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального и высшего профессионального образования при предъявлении студенческого (ученического) билета с отметкой о продлении на соответствующий учебный год.

В Свердловской области, в границах Екатеринбургской агломерации, где действует единый городской тариф (ЕГТ), стоимость поездки на любое расстояние без пересадки для школьников и студентов с 1 сентября до 15 июня с учетом льготы составит 18 рублей 50 копеек. В зону действия ЕГТ попадают 48 станций и остановочных пунктов; в формате «наземного метро» ежедневно доступны более 130 пригородных поездов.

Оформить льготные проездные документы можно в пригородных кассах, а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам». Продажа билетов открывается за 10 суток до даты отправления поезда. Во время поездки пассажиру необходимо иметь при себе документ, подтверждающий льготу, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

На территории Свердловской, Тюменской областей и ХМАО – Югры перевозчиком выступает АО «Свердловская пригородная компания», в Пермском крае – АО «Пермская пригородная компания».