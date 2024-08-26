Горьковская железная дорога присоединилась к месячнику «Внимание, переезд!»

12:38

Горьковская железная дорога присоединилась к месячнику безопасности «Внимание, переезд!», который проходит на всей сети ОАО «РЖД».

Цель месячника – предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием автотранспортных средств на железнодорожной инфраструктуре.

В течение месяца работники ГЖД совместно с представителями госавтоинспекции, транспортной прокуратуры, местных администраций проведут рейды на железнодорожные переезды и профилактическую работу в автотранспортных предприятиях. Водителям напомнят правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов, расскажут о тяжелых последствиях ДТП, а также раздадут тематические информационные материалы.

Горьковская железная дорога обеспокоена ростом нарушений водителями автотранспорта правил дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов. Основными причинами нарушений являются игнорирование запрещающих сигналов переездной сигнализации, объезд опускающегося шлагбаума, несоблюдение требований знака «Стоп» при приближении к переезду.

Напомним: количество ДТП на железнодорожных переездах Горьковской магистрали в январе-июле 2024 года выросло на треть по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Так, за 7 месяцев произошло 12 столкновений автомобилей с поездами, в которых пострадали 11 человек. Наибольшее количество ДТП на переезде произошло в Нижегородской области (4 случая), еще 3 ДТП – в Республике Татарстан и 2 случая – во Владимирской области.

Для предотвращения ДТП железнодорожники реализуют комплексную программу, в частности, проводят мониторинг состояния переездов, их ремонт, модернизацию и оснащение дополнительными системами безопасности. Разъяснительной работе с водителями уделяется особое внимание. За 7 месяцев 2024 года совместно с транспортной полицией работниками ГЖД проведено около 1,2 тыс. рейдов по выявлению нарушителей, в ходе которых правила пересечения железной дороги напомнили свыше 142 тыс. автомобилистов.

Горьковская железная дорога призывает водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении переездов, не подвергать опасности себя, своих пассажиров, а также локомотивные бригады и людей, находящихся в поездах. Необходимо помнить, что запрещается въезжать на переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме, при запрещающем сигнале светофора и сигнале дежурного. Нельзя проезжать, если в пределах видимости приближается поезд или образовался затор, который вынудит водителя остановиться на переезде, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.