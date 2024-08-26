АО «ФГК» предоставляет платформы под вывоз импортных контейнеров с Дальнего Востока

11:52

АО «ФГК» предоставляет платформы в рамках программы по вывозу импортных грузов в контейнерах из портов Приморского края для выгрузки на станциях Московского транспортного узла.

«В целях эффективного использования железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона и выстраивания оптимальных вагонопотоков на сети применяется технология доставки импортных грузов в европейскую часть страны: контейнеры загружаются в освободившиеся в портах Приморского края полувагоны и следуют в направлении крупных транспортно-логистических центров полигона Западно-Сибирской железной дороги. Далее контейнеры перегружаются на платформы с фитинговыми упорами, ритмичную подачу которых в рамках технологии обеспечивает АО «ФГК», и отправляются для доставки до конечного терминала на Московскую железную дорогу. Мы уже увеличили объем задействованного парка платформ собственности АО «ФГК» до 800 единиц и планируем к концу 2024 года достичь объема перевозок до 20 тысяч вагоноотправок», – подчеркнул генеральный директор АО «ФГК» Андрей Дреничев.

По состоянию на 25.08.2024 года общий парк платформ в собственности АО «ФГК» насчитывает 18,6 тыс. единиц, в том числе оборудованных фитинговыми упорами – 11,5 тыс. единиц. Основные модели платформ: 13-401, 13-4012, 13-4019, 13-401-21, 13-9744-03.