В январе-августе 2024 года услугами сопровождения на вокзалах Дальневосточной магистрали воспользовались более 4 тыс. маломобильных пассажиров

10:35

За 7 месяцев 2024 года услугами сопровождения на вокзалах Дальневосточной магистрали воспользовались более 4 тысяч маломобильных пассажиров. Сервисом в 2024 году чаще пользовались в Хабаровске, Владивостоке, Комсомольске-на-Амуре, Тынде, Ружино и Биробиджане.

Для маломобильных пассажиров обеспечивается сопровождение ко всем функциональным зонам вокзального комплекса: на привокзальные территории, внутри здания вокзала, включая санитарно-бытовые помещения и помещения обслуживания (кассовые залы, залы ожидания, санитарную комнату, камеру хранения, медпункт, помещения коммерческого обслуживания), на платформы к поездам. Услуги оказания помощи и сопровождения предоставляются на безвозмездной основе.

На Дальневосточной магистрали ведется постоянная работа по адаптации вокзальной инфраструктуры для удобства маломобильных пассажиров. Пандусами, подъемными платформами и специальными лифтами оснащены 27 вокзалов и 137 остановочных пунктов. Мнемосхемы, выполненные шрифтом Брайля, тактильные пиктограммы и указатели, кнопки экстренного вызова дежурного персонала размещены во всех зданиях вокзальных комплексов ДВЖД.

Напомним, что с информацией об услугах и льготах, предоставляемых маломобильным пассажирам, а также с электронной картой доступности вокзалов России можно ознакомиться на корпоративном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам с ограниченными физическими возможностями», подраздел «Помощь на вокзалах».

Оформить предварительную заявку на обслуживание маломобильного пассажира можно по бесплатному круглосуточному телефонному номеру в Центре содействия мобильности ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00 или по электронному адресу info@rzd.ru, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.