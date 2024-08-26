За 7 месяцев текущего года двухэтажными поездами, курсирующими по Куйбышевской железной дороге, перевезено около 1,5 млн пассажиров

За 7 месяцев текущего года двухэтажными поездами, курсирующими по Куйбышевской железной дороге, перевезено около 1,5 млн пассажиров

10:27

За январь-июль 2024 года двухэтажными поездами формирования Куйбышевского филиала АО «ФПК» по полигону Куйбышевской железной дороги перевезено порядка 1,5 млн пассажиров, что на 7,1% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Все двухэтажные вагоны оснащены кондиционерами, биотуалетами, розетками для зарядки мобильных устройств.

Для комфортной поездки маломобильного пассажира и его сопровождающего в составе поездов предусмотрены вагоны со специальными купе увеличенной площади, а также подъемное устройство для инвалидной коляски и другие приспособления.

В настоящее время со станций Куйбышевской железной дороги двухэтажными поездами можно путешествовать по маршрутам Самара – Москва, Тольятти – Москва, Ульяновск – Москва, Орск – Самара – Москва, Уфа – Имеретинский Курорт и Пенза – Москва. Также с 26 сентября текущего года двухэтажным станет и поезд № 63/64 сообщением Самара – Санкт-Петербург.

Получить более подробную информацию и оформить проездные документы можно в железнодорожных кассах, на официальном сайте ОАО «РЖД» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.