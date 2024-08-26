Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На Восточно-Сибирской магистрали усилят контроль за действиями водителей при пересечении железнодорожных переездов

2024-08-26 09:41
На Восточно-Сибирской железной дороге усилят контроль за действиями водителей при пересечении железнодорожных переездов. В ходе месячника «Внимание, переезд!», который продлится до 19 сентября, профилактические акции и рейды и пройдут на всех объектах с интенсивным движением автомобилей.

Участие в акциях примут железнодорожники, сотрудники ГИБДД, а также общественники и представители органов власти. Главная цель проводимых мероприятий – напомнить водителям о необходимости соблюдать правила дорожного движения при пересечении переездов.

С начала 2024 года на переездах ВСЖД произошло 6 дорожно-транспортных происшествий, одно из которых обернулось трагедией. Напомним: 5 апреля на участке Икабья – Сенаторский на регулируемом железнодорожном переезде, несмотря на запрещающий сигнал светофора, на пути выехал легковой автомобиль. Машинист грузового поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. Водитель получил травмы, несовместимые с жизнью.

Нарушения со стороны автомобилистов регулярно фиксируются дежурными работниками переездов. В текущем году в ГИБДД передана информация о более 400 таких фактах. В результате к 167 водителям были приняты меры административного воздействия, включая штрафы и лишение удостоверений на право управления транспортным средством.

Восточно-Сибирская железная дорога призывает водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении переездов и помнить, что главным и определяющим условием для безопасного переезда железнодорожных путей являются внимательность и осторожность водителей транспортных средств, сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.

