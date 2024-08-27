За 7 месяцев в поездах без вагонов-ресторанов количество заказов блюд, приготовленных на фабриках-кухнях, выросло на Свердловской железной дороге на 23%

В январе-июле 2024 года пассажиры поездов формирования Уральского филиала АО «ФПК», где нет вагонов-ресторанов, приобрели у проводников 42,7 тыс. рационов готового питания. Это почти на четверть (23%) больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Услуга действует в скорых поездах № 50/49 Екатеринбург – Сургут и № 59/60 Сургут – Москва. Она предоставляется в рамках развития новой концепции питания с января 2023 года. В пути пассажиры могут заказывать полноценные завтраки, обеды или ужины, приготовленные на фабриках-кухнях профессиональными поварами. Холодильные установки, которые есть в поезде, позволяют поддерживать оптимальный температурный режим для хранения пищи. В специальных печах проводники разогревают выбранные пассажирами блюда и подают в вагон.

Меню такого формата питания включает более 30 блюд, которые придутся по вкусу и взрослым, и детям. Чаще всего во время поездки пассажиры выбирают куриную котлету с запеченным картофелем (более 11 тыс. заказов за 7 месяцев), блинчики с сыром и ветчиной (более 6 тыс.), суп-лапшу с курицей и солянку (более 6 и 5 тыс. соответственно) и сливочно-творожный десерт (более 3 тыс.).

Ассортимент постоянно пополняется. С августа появились новинки: 2 вида пиццы, слоеная мясная запеканка, яблочный штрудель с вишневым вареньем. Ознакомиться с полным ассортиментом и сделать заказ можно, обратившись к проводнику, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.