Вечерний поезд сообщением Советск – Калининград вновь назначен в расписание с 1 сентября

15:07

Вечерний поезд сообщением Советск – Калининград, основными пассажирами которого являются студенты, возобновляет курсирование с 1 сентября.

Поезд будет отправляться по воскресеньям со станции Советск в 18:05 и прибывать на Южный вокзал Калининграда в 20:33. В пути следования предусмотрены все остановки.

Всю актуальную информацию о расписании поездов пригородного сообщения можно узнать на официальном сайте АО «КППК», а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.