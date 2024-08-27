Детская железная дорога в Кузбассе продолжает прием заявлений на обучение

13:53

Дополнительное профориентационное обучение на Кемеровской детской железной дороге могут получить учащиеся 5-11 классов общеобразовательных школ. За время обучения ребята познакомятся с основными железнодорожными профессиями: машинист тепловоза, дежурный по железнодорожной станции, проводник пассажирского вагона, электромонтер системы сигнализации, централизации и блокировки, монтер пути. Кроме того, юные железнодорожники дополнительно занимаются в кружках 3D-моделирования и робототехники.

Учебный процесс состоит из теоретического и практического этапов. Первый этап длится с 1 октября по 31 мая: школьники изучают теоретические основы железнодорожных профессий в тематически оборудованных классах. С 1 июня по 31 августа ребята проходят практику, закрепляя полученные ранее знания.

Обучение бесплатное. Подать заявление на зачисление можно до 1 октября на сайте ЗСЖД или очно в центре учебной подготовки юных железнодорожников в Кемерове по адресу: просп. Притомский, д. 1.

Дополнительную информацию по вопросам обучения и подачи документов можно получить по тел.: (3842) 32-40-51, (3842) 32-40-52, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.