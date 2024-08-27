Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Количество отправленных грузовых поездов по расписанию на Горьковской железной дороге за 7 месяцев 2024 года увеличилось на 50%

2024-08-27 13:38
Горьковская железная дорога в январе-июле 2024 года отправила более 250 грузовых поездов по расписанию, что в 1,5 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Это позволило дополнительно перевезти свыше 227 тыс. тонн грузов.

Отправка грузовых поездов, следующих по специально разработанному расписанию, – это один из самых популярных видов сервисов, которые представляются клиентам в сфере грузоперевозок.

Партнеры Горьковской магистрали также заинтересованы в отправлении грузов контейнерными поездами и «грузовыми экспрессами». За 7 месяцев 2024 года было сформировано более 300 контейнерных поездов и 114 «грузовых экспрессов», которые перевезли свыше 227 тыс. тонн грузов.

Отметим, что в 2024 году Горьковской железной дорогой совместно с партнерами был разработан новый маршрут контейнерных перевозок. Так, начались экспортные перевозки контейнеров с пиломатериалами в Китай со станции Позимь в Удмуртской республике через станцию Находка-Восточная в Приморском крае, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

