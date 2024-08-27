Волонтеры Горьковской железной дороги за 7 месяцев 2024 года провели более 220 мероприятий

Волонтеры Горьковской железной дороги в январе-июле 2024 года провели самостоятельно и приняли участие в 222 мероприятиях.

Наиболее масштабным событием для волонтеров ГЖД в этот период стала благотворительная акция в поддержку приюта животных «Сострадание», в котором в начале 2024 года произошел пожар.

Общее количество добровольцев на магистрали – 3,5 тыс. человек.

Сотрудники-волонтеры ГЖД традиционно проводят добровольческие мероприятия по популяризации ЗОЖ, патриотическому воспитанию и защите окружающей среды, а также помогают пожилым и маломобильным людям. Для популяризации этого направления в декабре 2023 года на базе инновационной площадки Горьковской магистрали была открыта специализированная площадка «Станция добра» – единое и унифицированное пространство для добровольческих объединений ГЖД. Оно помогает добровольцам-железнодорожникам разрабатывать и реализовывать социально-значимые проекты.

Отметим, что Горьковская железная дорога планомерно осуществляет комплекс мероприятий в сфере реализации социальной и молодежной политики. В его рамках проводятся систематические встречи руководства с молодежными и добровольческими объединениями ГЖД, а также организуются совместные стратегические сессии между железнодорожными активистами и профессиональным сообществом, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.