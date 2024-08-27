Перевозки грузов со станций Северо-Кавказской железной дороги в порты Азово-Черноморского бассейна за 7 месяцев 2024 года выросли на 7,1%

В январе-июле текущего года в адрес портов Азово-Черноморского бассейна со станций Северо-Кавказской железной дороги было направлено 13,3 млн тонн экспортных грузов. Это на 7,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Основной объем погрузки пришелся на нефть и нефтепродукты (65,9%), зерно (15,4%) и минеральные удобрения (8,2%).

В связи с тенденцией роста экспортных перевозок нефтеналивных грузов наибольшее увеличение грузопотока отмечено в направлении припортовых станций Новороссийск и Грушевая (+17,2% и +34,6% соответственно).

Отметим, что в настоящее время на Северо-Кавказской железной дороге продолжается реализация проекта, направленного на развитие и обновление железнодорожной инфраструктуры на подходах к портам Азово-Черноморского бассейна, сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.