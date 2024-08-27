Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

ОАО «РЖД» направило более 227 млн рублей для организации детского отдыха на Забайкальской магистрали летом 2024 года

2024-08-27 09:22
ОАО «РЖД» направило более 227 млн рублей на подготовку и проведение детской оздоровительной кампании на Забайкальской железной дороге летом 2024 года. На магистрали в июне-августе действовали 5 детских лагерей, в них отдохнули около 3,3 тыс. юных забайкальцев и амурчан. Кроме того, для 300 детей из семей железнодорожников, обслуживающих полигон ЗабЖД, была организована смена в пансионате «Шахтинский текстильщик» на Черноморском побережье.

На Забайкальской магистрали в детских оздоровительных лагерях в период школьных каникул работали тематические кружки и спортивные секции, проводились творческие концерты, конкурсы и викторины. В ходе реализации проекта холдинга «РЖД» «Железнодорожная игротека» дети занимались по программам развития познавательной деятельности в таких областях, как цифровая грамотность, выбор профессии, здоровый образ жизни и личная безопасность, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.

