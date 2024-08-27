Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Студенты и школьники с 1 сентября могут воспользоваться 50% скидкой на проезд в пригородных поездах Красноярской железной дороги

2024-08-27 09:16
C 1 сентября возобновляется действие сезонной 50% скидки для школьников и студентов очной формы обучения на проезд в пригородных поездах, курсирующих по Красноярской железной дороге в Красноярском крае, Хакасии и Кемеровской области.

Право льготного проезда для этих категорий пассажиров установлено правительствами трех регионов в зоне обслуживания КрасЖД – Красноярским краем, Республикой Хакасией и Кемеровской областью.

В Красноярском крае льгота будет действовать в период с 1 сентября 2024 года по 30 июня 2025 года, в Республике Хакасии – также с 1 сентября по 15 июня 2025 года, в Кемеровской области – с 1 сентября по 31 мая 2025 года.

В Красноярском крае для студентов есть ограничения по возрасту – до 23 лет.

Оформить льготные проездные документы можно в кассах компании «Краспригород». Для этого студентам необходимо будет предъявить студенческий билет (с отметкой о продлении на соответствующий учебный год), школьникам – справку с места учебы. Доступно оформление как билетов для совершения одной поездки, так и всех видов абонементов, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.

