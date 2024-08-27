За 7 месяцев текущего года Восточно-Сибирская железная дорога перечислила 22 млрд рублей налогов и страховых взносов

09:11

Структурными подразделениями ОАО «РЖД» и дочерних обществ компании, расположенных в границах Восточно-Сибирской железной дороги, в январе-июле 2024 года в консолидированный бюджет Российской Федерации перечислено налогов и взносов в размере 22 млрд рублей.

Основная часть платежей направлена в бюджет Иркутской области: в казну региона поступило 18,5 млрд рублей.

По другим субъектам федерации налоговые выплаты составили:

в бюджет Республики Бурятии – 2,7 млрд рублей;

в бюджет Забайкальского края – 289 млн рублей;

в бюджет Республики Саха (Якутия) – 5,7 млн рублей.

Структурные подразделения ОАО «РЖД», дочерних обществ компании, расположенных в границах Восточно-Сибирской железной дороги, являются одними из крупнейших плательщиков налогов и страховых взносов в Иркутской области и Республике Бурятии, сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.