За 7 месяцев текущего года Восточно-Сибирская железная дорога перечислила 22 млрд рублей налогов и страховых взносов

Структурными подразделениями ОАО «РЖД» и дочерних обществ компании, расположенных в границах Восточно-Сибирской железной дороги, в январе-июле 2024 года в консолидированный бюджет Российской Федерации перечислено налогов и взносов в размере 22 млрд рублей.
Основная часть платежей направлена в бюджет Иркутской области: в казну региона поступило 18,5 млрд рублей.
По другим субъектам федерации налоговые выплаты составили:
Структурные подразделения ОАО «РЖД», дочерних обществ компании, расположенных в границах Восточно-Сибирской железной дороги, являются одними из крупнейших плательщиков налогов и страховых взносов в Иркутской области и Республике Бурятии, сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.