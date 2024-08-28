РЖД запустили первую автоматизированную «Ласточку» для перевозки пассажиров на МЦК

15:35

Впервые в истории железнодорожного транспорта России ОАО «РЖД» запустило электропоезд, который будет перевозить пассажиров в автоматическом режиме. Специально оборудованная «Ласточка» будет курсировать по Московскому центральному кольцу. Автоматика полностью берет на себя ведение поезда, с помощью нейронных сетей самостоятельно оценивает ситуацию, принимает решения и выполняет необходимые действия.

При этом машинист по-прежнему находится в кабине для контроля, открытия и закрытия дверей во время посадки и высадки пассажиров. В любой момент он сможет взять управление в свои руки. Таким образом, обеспечивается двойной контроль безопасности. По международной классификации это третий из четырех возможных уровней автоматизации.*

Одним из первых пассажиров «Ласточки» с автопилотом стал генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров. Он проехал в кабине инновационного состава, пообщался с разработчиками автоматизированной системы и машинистом электропоезда.

«Сегодня – поистине историческое событие: мы запустили беспилотное движение на железнодорожном транспорте. Мы первые не только в России, но и в мире. Пассажирских поездов в регулярном сообщении на наземном железнодорожном транспорте с третьим уровнем автоматизации в мире до сих пор не было. Поезд управляется полностью автоматически», – отметил Олег Белозёров.

РЖД несколько лет ведут работу над созданием системы беспилотного движения поездов. Перед запуском такого поезда была проделана огромная работа. Учтены все возможные нюансы, чтобы обеспечить максимальную безопасность пассажиров, созданы десятки различных сценариев нештатных ситуаций. Автопилот и система умного зрения реагируют на них раньше, чем машинист. Работа всех систем «умного электропоезда» прошла испытания. Получены соответствующие сертификаты.

Отметим, что это полностью российские решения. Некоторые из них реализованы впервые в международной практике. Они выполнены в сотрудничестве между отраслевыми институтами, ведущими университетами и производителями, в том числе интеллектуальное техническое зрение, сложные нейронные сети, цифровые технологии связи.

Внедрение беспилотных технологий – неотъемлемая часть развития пассажирского сообщения. В настоящее время поезда идут по МЦК с интервалом 4 минуты. Но пассажиропоток растет, и в будущем нужно стремиться к увеличению интенсивности движения. Чтобы обеспечить сокращение интервала хотя бы на минуту, до 3 минут, необходимо пересмотреть всю технологию организации движения, переходить к технологиям, снижающим влияние человеческого фактора.

До конца года в РЖД планируется завершить испытания бортовых систем и технического зрения по четвертому, наивысшему, уровню автоматизации. Поезд сможет управляться уже без необходимости присутствия машиниста в кабине.