2024-08-28 10:47
При поддержке РЖД артисты Большого театра представили музыкально-танцевальный спектакль в Тынде
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

27 августа на Дальневосточной железной дороге в столице БАМа при поддержке ОАО «РЖД» прошел спектакль проекта «Па-де-де на пальцах и для пальцев». Это авторская программа двух знаменитых мастеров: народной артистки России, примы балерины Большого театра Светланы Захаровой и всемирно известного скрипача, народного артиста России Вадима Репина.

Выступление проходило в ГДК «Русь» при полном аншлаге. Две мировые звезды на одной сцене при участии балетной труппы и музыкантов Большого театра представили жителям Тынды 11 ярких номеров из мира балета и скрипичной музыки, в том числе хореографическую миниатюру «Умирающий лебедь».

«Идея этой творческой поездки у нас родилась, когда в Музее истории БАМа был найден документ, который свидетельствовал о том, что артисты Большого театра были на магистрали в 1975 году и выступили перед первыми строителями, – рассказал директор по коммуникациям – начальник департамента по взаимодействию с федеральными и региональными органами власти ОАО «РЖД» Юрий Нагорных. – Народная артистка России Светлана Захарова воодушевилась идеей выступить в Тынде в год 50-летия магистрали и показать свой уникальный спектакль совместно с Вадимом Репиным. Мы очень благодарны солистам и камерному оркестру Большого театра за замечательное выступление, которое останется в памяти тындинцев надолго», сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.

