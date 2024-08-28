Царскому павильону Горьковской железной дороги в Нижнем Новгороде исполнилось 130 лет

09:28

Императорскому железнодорожному павильону (Царскому павильону), который расположен на площади рядом с вокзалом Нижнего Новгорода, исполнилось 130 лет. Здание является памятником архитектуры регионального значения, принадлежит Горьковской железной дороге и используется в качестве зала для официальных приемов.

Решение о строительстве павильона для приезда императора и членов его семьи на ст. Нижний Новгород было принято во время царствования Александра III в 1886 году. В мае 1888 года было получено разрешение на строительство от Департамента железных дорог Министерства путей сообщения, а летом 1894 года Царский павильон был готов для приема почетных гостей, прибывших в Нижний Новгород. В 1896 году здание использовалось для приема императора Николая II и членов его семьи, приехавших на Всероссийскую промышленно-художественную выставку. Во второй раз здесь принимали императора и его семью в 1913 году, в дни празднования 300-летия дома Романовых.

Императорский железнодорожный павильон построен в стиле академической эклектики с элементами барокко и рококо. Здание было богато украшено снаружи и внутри. Стены кабинета императрицы были обиты шелковой материей, ныне не сохранившейся. Главный вход со стороны вокзальной площади оборудован металлическим навесом на железных трубчатых колоннах. На крыше по боковым фасадам устроен парапет с орнаментированными решетками из оцинкованного железа. Потолки и стены в большинстве помещений были украшены лепными элементами в стиле ренессанс.

Внутри здание состояло из 8 помещений: сени, центральный зал с резным камином из белого итальянского мрамора, кабинет императора (выполнен из красного дерева в стиле Людовика XV), комнаты для свиты и др. Центральный зал был оформлен в светлых тонах мебелью, окрашенной под фарфор в стиле Людовика XVI.

Внутренняя отделка помещений и мебель пострадали во время декабрьского вооруженного восстания в 1905 году и в период революции 1917 года. Тогда в павильоне размещался комитет партии большевиков рабочего района Канавино, позднее – железнодорожная поликлиника. В послевоенные годы в здании располагались кассы предварительной продажи железнодорожных билетов и общественная приемная народных депутатов. В 1985 году павильон был переоборудован в зал для приема высокопоставленных лиц и делегаций.

В 1997 году павильон был отремонтирован с восстановлением части интерьеров в соответствии с фотографиями и проектом, найденных в архиве.

В 2005 году по инициативе Горьковской магистрали в здании Царского павильона проведены реставрационные работы в некоторых помещениях. Таким образом, 2 вестибюля, центральный зал с камином, кабинет императора, комната императрицы, туалет и холопская приобрели свой исторический облик. Изразцовая печь в фойе (сени), изящная лепнина в центральном зале, зеркало и императорский кабинет сохранили облик царской эпохи. Старая мемориальная доска была заменена на новую, где указали точные даты начала и завершения строительства Императорского павильона и имя архитектора Д. М. Чичагова.

Добавим, что Царский павильон ни разу не перестраивался и сохранил свой первоначальный внешний облик до наших дней. В большинстве помещений экспонируются предметы рубежа XIX и XX веков, работы нижегородских художников, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.