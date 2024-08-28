Красноярская магистраль усилила профилактическую работу на железнодорожных переездах в четырех регионах Сибири

09:19

Красноярская железная дорога усилила профилактическую работу с водителями транспортных средств, пересекающих переезды в городах и поселках Красноярского края, Хакасии, Кемеровской и Иркутской областей – регионов Сибири, через которые проходит магистраль.

Это связано с сезонным увеличением интенсивности движения автомобилей через переезды, расположенные на пересечении федеральных автомагистралей и участков Транссиба и Южного хода дороги. Ежесуточно через них пропускается десятки тысяч машин.

Отметим, что на переездах КрасЖД с начала 2024 года не произошло ни одного ДТП. При этом в настоящее время фиксируется рост нарушений ПДД преимущественно со стороны водителей большегрузов, создающих риски происшествий со столкновениями.

Столкновение грузового автомобиля с поездом может привести к трагическим последствиям – сходу вагонов поезда, травмированию и гибели людей.

Чтобы снизить риск возникновения подобных ситуаций, железнодорожники проводят специальную профилактическую акцию «Внимание, переезд!», которая продлится до 19 сентября. В нее входит комплекс мероприятий, направленных на формирование у водителей личной культуры безопасности.

В настоящее время на переездах с наиболее высоким трафиком грузовых автомобилей представители магистрали совместно с инспекторами ГИБДД организуют рейды, направленные на предотвращение нарушений. С автомобилистами проводятся разъяснительные беседы, каждому вручают памятку, напоминающую правила пересечения переездов.

Кроме того, железнодорожники посещают автошколы и автопредприятия, адресно работают с водителями, демонстрируют видеоролики, рассказывающие о том, чем может обернуться невнимательность и поспешность того, кто находится за рулем.

КрасЖД придает большое значение вопросу обеспечения безопасности движения на железнодорожных переездах, улучшению их технического состояния, внедрению новых технических средств, направленных на снижение аварийности.

Дорога благодарит автомобилистов за сознательность и призывает неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при проезде через пути, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.