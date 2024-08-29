Холдинг «РЖД» подвел итоги деятельности за I полугодие 2024 года в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность холдинга «РЖД» по МСФО по состоянию на 30 июня 2024 года учитывает результаты деятельности ОАО «РЖД» и 94 дочерних компаний.
Суммарные доходы холдинга «РЖД» за I полугодие 2024 года увеличились на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили,9 млрд рублей (за первое полугодие 2023 года – ,7 млрд рублей), в том числе:
Операционные расходы холдинга «РЖД» составили,0 млрд рублей (+9,7% к аналогичному периоду 2023 года). Компания сохраняет статус социально-ответственного работодателя, обязательства по коллективному договору за отчетный период выполнены полностью.
Операционная прибыль и чистая прибыль холдинга «РЖД» за I полугодие 2024 года составили 254,9 млрд рублей и 114,1 млрд рублей соответственно.
Показатель «Чистый долг/EBITDA» составил 3х на основе результатов за последние 12 месяцев.
В 2024 году продолжилась реализация инвестиционных проектов, направленных на обновление парка локомотивов, повышение пропускной и провозной способности и обеспечение безопасности железнодорожной инфраструктуры, включая реализацию приоритетных инфраструктурных проектов в рамках государственных программ развития транспортной инфраструктуры. Суммарные активы холдинга «РЖД» в I полугодии 2024 года выросли на 4,7% и составили,3 млрд рублей.