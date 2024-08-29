Холдинг «РЖД» подвел итоги деятельности за I полугодие 2024 года в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность холдинга «РЖД» по МСФО по состоянию на 30 июня 2024 года учитывает результаты деятельности ОАО «РЖД» и 94 дочерних компаний.

Суммарные доходы холдинга «РЖД» за I полугодие 2024 года увеличились на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 1 598,9 млрд рублей (за первое полугодие 2023 года – 1 473,7 млрд рублей), в том числе:

доходы от грузовых перевозок и предоставления доступа к инфраструктуре увеличились на 6,8%, до 1 193 ,0 млрд рублей (за I полугодие 2023 года – 1 117 ,6 млрд рублей);

,0 млрд рублей (за I полугодие 2023 года – ,6 млрд рублей); доходы от пассажирских перевозок увеличились на 20,8%, до 185,1 млрд рублей (за I полугодие 2023 года – 153,2 млрд рублей) за счет увеличения пассажирооборота на 8,6% вследствие повышения спроса на пассажирские перевозки внутри страны.

Операционные расходы холдинга «РЖД» составили 1 344,0 млрд рублей (+9,7% к аналогичному периоду 2023 года). Компания сохраняет статус социально-ответственного работодателя, обязательства по коллективному договору за отчетный период выполнены полностью.

Операционная прибыль и чистая прибыль холдинга «РЖД» за I полугодие 2024 года составили 254,9 млрд рублей и 114,1 млрд рублей соответственно.

Показатель «Чистый долг/EBITDA» составил 3х на основе результатов за последние 12 месяцев.

В 2024 году продолжилась реализация инвестиционных проектов, направленных на обновление парка локомотивов, повышение пропускной и провозной способности и обеспечение безопасности железнодорожной инфраструктуры, включая реализацию приоритетных инфраструктурных проектов в рамках государственных программ развития транспортной инфраструктуры. Суммарные активы холдинга «РЖД» в I полугодии 2024 года выросли на 4,7% и составили 8 582,3 млрд рублей.