Перевозки туристическими поездами в Татарстане и Удмуртии в январе-июле 2024 года выросли в 2 раза

Перевозки туристическими поездами в Татарстане и Удмуртии в январе-июле 2024 года выросли в 2 раза

15:45

Туристическими поездами пригородного сообщения АО «Содружество», курсирующими по Горьковской железной дороге в республиках Татарстан и Удмуртия, в январе-июле 2024 года воспользовались свыше 7,1 тыс. пассажиров. Это в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Самым популярным среди туристов Татарстана остается поездка на «Остров-град-Свияжск». За 7 месяцев 2024 года участниками тура стали почти 600 человек. Программа включает в себя экологический квест, посещение исторических мест и интерактивную программу «Стрелецкие забавы» в комплексе реконструкции города-крепости XVI-XVII веков.

Выбирая маршрут Казань – Арск – «Кырлай», можно побывать на родине великого татарского поэта Габдуллы Тукая, а воспользовавшись туром Казань – Шемордан, можно посетить оздоровительный комплекс «Мингер» с уникальными природными достопримечательностями и широким спектром услуг для отдыха и восстановления здоровья.

В рамках развития промышленного туризма создан железнодорожный тур из Ижевска в Набережные Челны с посещением заводов и производств группы «Камаз».

Добавим, что пассажиры Горьковской магистрали также выбирают туры на пригородных поездах по маршрутам Казань – Камаево – «Иске Казан», Казань – Кукмор, Казань – Васильево и Ижевск – Уром.

Всю информацию по расписанию туристических поездов пригородного сообщения пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД», сайте пригородной компании АО «Содружество», в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00, в справочной службе на железнодорожных вокзалах и пригородных билетных кассах, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.