Первый контейнерный поезд «Агроэкспресс» отправился из Волгограда в Монголию

2024-08-29 15:32
Первый контейнерный поезд «Агроэкспресс» отправился из Волгограда в Монголию
АО «РЖД Логистика» совместно с партнерами в рамках проекта «Агроэкспресс» отправила первый контейнерный поезд с сельскохозяйственной продукцией российских производителей из Волгограда в Монголию.

Поезд с 76 сорокафутовыми контейнерами, груженными биг-бэгами с семенами горчицы, проследует через погранпереход Наушки (Бурятия) до монгольской станции Дархан.

В общей сложности, состав преодолеет около 7 тыс. км.

«Эта перевозка является результатом совместной работы всех участников проекта. Контейнерный поезд, отправленный со станции Орловка Приволжской железной дороги, может проложить дорогу для других аграриев региона в направлении рынков Восточной Азии», – сообщил начальник ПривЖД Сергей Альмеев.

«Агроэкспрессы» по новому маршруту планируется отправлять ежемесячно, сообщила служба корпоративных коммуникаций ПривЖД.

