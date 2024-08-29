С 1 сентября для школьников и студентов Кемеровской области в электропоездах будет действовать скидка 50%

С 1 сентября 2024 года школьники и студенты Кемеровской области смогут приобретать билеты со скидкой 50% на проезд в пригородных поездах, курсирующих по территории Кемеровской области. Сезонной скидкой можно воспользоваться в период учебного года (до 31 мая 2025 года). Она действует при оформлении разовых билетов в одном направлении, в направлении «туда и обратно» и абонементов.

Школьники и студенты из города Кемерово также смогут совершать поездки со скидкой 50% в городском электропоезде сообщением Кемерово – Притомье – Забойщик. Стоимость проезда при этом составит 13,5 рублей – в черте города Кемерово и 35 рублей – от станции Забойщик (г. Березовский) до всех станций по маршруту следования.

Для оформления проездных документов учащимся и студентам необходимо предъявить документы, подтверждающие льготный статус: школьникам – справку учащегося с печатью, студентам – студенческий билет или билет учащегося очной формы обучения с отметкой о продлении на учебный год. Оформить льготные проездные документы можно через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», телеграм-бот АО «Кузбасс-пригород», а также в пригородных кассах.

Добавим, что в пути следования необходимо предъявить документ, дающий право льготы, вместе с проездным билетом.

Более подробную информацию о льготных условиях проезда и расписании движения пригородных поездов можно получить по телефону 8 (800) 700-25-01 (звонок бесплатный), на сайте пригородной компании, а также в пригородных железнодорожных кассах, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.