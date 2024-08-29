Скидка 50% будет действовать для школьников и студентов Новосибирской области в электропоездах с 1 сентября

13:54

С 1 сентября школьники и студенты могут покупать билеты со скидкой 50% на проезд в пригородных поездах, курсирующих по территории Новосибирской области. Сезонная скидка будет действовать для школьников до 15 июня 2025 года, для студентов льготный период продлится по 30 июня 2025 года.

Для оформления проездных документов необходимо предъявить в билетной кассе документы, подтверждающие льготный статус: школьникам – справку учащегося с печатью, студентам – студенческий билет или билет учащегося очной формы обучения с отметкой о продлении на учебный год. В пути следования при себе нужно иметь документ, подтверждающий льготу.

Также в период с 1 сентября 2024 года по 15 июня 2025 года бесплатный проезд на электропоезде до школы и обратно к месту жительства предоставляется школьникам сельской местности на основании именного ученического билета с фото, выданного по спискам школы. Право на бесплатный проезд в течение всего календарного года предоставляется детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, которые учатся в областных, муниципальных и негосударственных образовательных учреждениях.

Напомним: льготные билеты можно оформить в телеграм-боте «Экспресс-пригород», мобильном приложении «Экспресс-пригород», мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также в пригородных кассах, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.