Летом 2024 года в лагерях Горьковской железной дороги отдохнули более 1,7 тыс. детей

2024-08-29 13:33
С начала летней оздоровительной детской кампании на Горьковской железной дороге в лагерях «Сосновый бор» (Владимирская область) и «Яльчик» (Республика Марий Эл) отдохнули более 1,7 тыс. детей.

Летний сезон в детских лагерях на ГЖД в этом году стартовал 6 июня и завершился 20 августа. Для обеспечения перевозок ребят в указанный период было назначено 22 пригородных поезда с современными вагонами, оборудованными установками кондиционирования воздуха. В дороге детские группы сопровождали медицинские работники и охрана, для ребят было организовано питание.

Добавим, что в «Сосновом бору» и «Яльчике» дети имеют возможность заниматься по специально разработанным программам, которые направлены на личностное развитие ребенка, воспитание гражданского сознания, формирование лидерских качеств и укрепление здоровья детей («Страна железных дорог», «Яльчинские каникулы», «Путь к успеху»).

Подробную информацию о детских оздоровительных учреждениях Горьковской железной дороги можно получить на официальном сайте дороги в разделе «Социальная политика», сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

