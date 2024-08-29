Выпускницы Забайкальского УЦПК – будущие помощники машиниста локомотива провели акцию по профилактике ДТП на железнодорожном переезде

11:16

Водителям автотранспорта напомнили о правилах дорожного движения в ходе профилактической акции «Внимание, переезд!». Акция прошла 29 августа на одном из железнодорожных переездов через Транссиб, расположенном в границах города Читы. В мероприятии приняли участие выпускницы Забайкальского учебного центра профессиональных квалификаций, прошедшие подготовку по программе «Помощник машиниста локомотива», а также работники Забайкальской железной дороги и сотрудники отдела ГИБДД УМВД России по городу Чите.

Организаторы профилактической акции провели беседы с автомобилистами, напомнив им о трагических последствиях столкновений автотранспорта с поездами. Водителей призвали неукоснительно соблюдать правила движения через железнодорожные переезды, следить за техническим состоянием автомобиля, в том числе за исправностью тормозного оборудования и соответствием автошин сезонным условиям.

Напомним, что с начала 2024 года на Забайкальской железной дороге произошло 5 случаев столкновения автотранспорта с поездами. В результате происшествий пострадавших нет. Все ДТП произошли по вине водителей.

Забайкальская железная дорога призывает автомобилистов проявлять особую бдительность в зоне движения поездов и строго соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переедов, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.