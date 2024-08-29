Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В январе-июле 2024 года перевозки туристическими поездами в Нижегородской области выросли в 3 раза

2024-08-29 09:52
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Туристическими поездами пригородного сообщения АО «ВВППК», курсирующими по Горьковской железной дороге в Нижегородской и Владимирской областях, в январе-июле 2024 года воспользовались почти 18 тыс. пассажиров. Это в 3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Самым популярным среди туристов остается ретропоезд с паровой тягой, который курсирует по маршруту Нижний Новгород – Арзамас. За 7 месяцев 2024 года он совершил 96 рейсов, а его пассажирами стали более 13 тыс. человек.

Этот состав также используется на туристическом маршруте «По следам писателей». Во время поездки туристы посещают дома-музеи А. М. Горького и А. П. Гайдара, а также принимают участие в уникальной иммерсивной программе с театральными зарисовками, квесте по старинным пешеходным улицам города и чаепитии с традиционными арзамасскими пирогами.

Отметим, что в составе этого поезда – уникальный ретропаровоз и новые вагоны с установками кондиционирования воздуха, системой автоматических сдвижных дверей с сенсорным управлением и биотуалетами. Кресла оснащены регулируемыми подножками и индивидуальными розетками для зарядки мобильных устройств.

Пассажиры Горьковской магистрали также выбирают обзорные туры на пригородных поездах из Нижнего Новгорода во Владимир и Семёнов.

Напомним, что с 29 июня 2024 года по субботам и воскресеньям ГЖД запустила новый туристический мультимодальный маршрут Нижний Новгород – Большое Болдино, который включает в себя поездку на пригородном поезде до ст. Ужовка и далее на автобусе до знаменитого пушкинского села.

Маршрут разработан в рамках развития внутреннего туризма в честь 225-летия со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.

Всю информацию по расписанию туристических поездов пригородного сообщения пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД», на сайте пригородной компании АО «ВВППК», в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00, в справочной службе на железнодорожных вокзалах и пригородных билетных кассах, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

