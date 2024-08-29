Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В сентябре расписание электропоезда Абакан – Кошурниково изменится в связи с работами по модернизации инфраструктуры Красноярской магистрали

2024-08-29 09:41
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В сентябре расписание электропоезда Абакан – Кошурниково изменится в связи с работами по модернизации инфраструктуры КрасЖД.

В период со 2 по 23 сентября по понедельникам и четвергам электропоезд Абакан – Кошурниково будет курсировать по сокращенному маршруту – до станции Красный Кордон. Отправление из Абакана в 09:20, прибытие на станцию Красный Кордон в 12:16, отправление из Красного Кордона в 14:44, прибытие в столицу Хакасии в 17:22.

КрасЖД и компания «Краспригород» приносят пассажирам извинения за доставленные неудобства и просят учитывать информацию при планировании поездок.

Уточнить расписание можно по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород» в разделе «Расписание» или воспользовавшись мобильным приложением «РЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.

