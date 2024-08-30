Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Современные камеры хранения доступны на 25 вокзалах Горьковской железной дороги

2024-08-30 14:54
Современные камеры хранения доступны на 25 вокзалах Горьковской железной дороги
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Автоматические камеры хранения нового поколения сейчас функционируют на 25 вокзалах Горьковской железной дороги. За 7 месяцев 2024 года ими воспользовались более 151 тыс. человек. Это на 22% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Эта услуга доступна для пассажиров крупнейших вокзальных комплексов Нижний Новгород, Владимир, Киров, Казань-1, Казань-Восстание, Ижевск, Чебоксары и Йошкар-Ола.

Кроме того, ячейки для хранения вещей также работают на вокзалах Дзержинск, Арзамас-1, Арзамас-2, Сергач, Навашино и Шахунья – в Нижегородской области, Ковров и Муром – во Владимирской области, Котельнич – в Кировской области, Красноуфимск – в Свердловской области, Агрыз и Зеленый Дол – в Республике Татарстан, Сарапул и Глазов – в Удмуртии, Канаш и Шумерля – в Чувашской республике и Янаул – в Республике Башкортостан.

Сервис предусматривает оплату не за количество багажных мест, а за пользование ячейкой. В зависимости от размера багажа можно выбрать наиболее подходящую по габаритам ячейку – стандартную, среднюю или большую. При этом действует гибкая система оплаты с почасовой тарификацией.

Важным преимуществом сервиса является так называемая безлюдная технология, которая позволяет пассажирам самостоятельно выбрать и оплатить ячейку, благодаря чему удается сократить очереди и время оформления услуги. Оплатить их можно банковской картой, наличными или посредством платежного сервиса с применением технологии QR-кодов, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru