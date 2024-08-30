Современные камеры хранения доступны на 25 вокзалах Горьковской железной дороги

14:54

Автоматические камеры хранения нового поколения сейчас функционируют на 25 вокзалах Горьковской железной дороги. За 7 месяцев 2024 года ими воспользовались более 151 тыс. человек. Это на 22% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Эта услуга доступна для пассажиров крупнейших вокзальных комплексов Нижний Новгород, Владимир, Киров, Казань-1, Казань-Восстание, Ижевск, Чебоксары и Йошкар-Ола.

Кроме того, ячейки для хранения вещей также работают на вокзалах Дзержинск, Арзамас-1, Арзамас-2, Сергач, Навашино и Шахунья – в Нижегородской области, Ковров и Муром – во Владимирской области, Котельнич – в Кировской области, Красноуфимск – в Свердловской области, Агрыз и Зеленый Дол – в Республике Татарстан, Сарапул и Глазов – в Удмуртии, Канаш и Шумерля – в Чувашской республике и Янаул – в Республике Башкортостан.

Сервис предусматривает оплату не за количество багажных мест, а за пользование ячейкой. В зависимости от размера багажа можно выбрать наиболее подходящую по габаритам ячейку – стандартную, среднюю или большую. При этом действует гибкая система оплаты с почасовой тарификацией.

Важным преимуществом сервиса является так называемая безлюдная технология, которая позволяет пассажирам самостоятельно выбрать и оплатить ячейку, благодаря чему удается сократить очереди и время оформления услуги. Оплатить их можно банковской картой, наличными или посредством платежного сервиса с применением технологии QR-кодов, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.