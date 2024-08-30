В сентябре-октябре Свердловская железная дорога трудоустроит более 160 выпускников-целевиков

14:42

Свердловская железная дорога этой осенью трудоустроит 165 выпускников отраслевых высших и средних специальных учебных заведений, получивших образование по целевому договору с подразделениями холдинга «РЖД». Такой договор гарантирует оплату учебы за счет компании, прохождение оплачиваемой практики и дальнейшее трудоустройство. Из общего числа студентов, прошедших целевую подготовку, 110 человек – выпускники Уральского государственного университета путей сообщения, 55 – колледжа железнодорожного транспорта и Пермского института железнодорожного транспорта.

Основная часть молодых специалистов будет направлена в структурные подразделения по управлению движением, пополнит предприятия локомотивного, вагонного и путевого хозяйства, а также службы автоматики, телемеханики и связи.

Выпускникам вузов и техникумов при вхождении в трудовой коллектив СвЖД будет присвоен статус молодого специалиста, который позволит пользоваться набором специальных льгот и гарантий. Они получат корпоративную финансовую поддержку в размере должностного оклада, а также возможность льготного ипотечного кредитования. Также для начинающих железнодорожников будут сформированы планы карьерного роста и разработаны программы стажировок.

В настоящее время на Свердловской железной дороге в статусе молодого специалиста трудятся свыше 1 тыс. человек, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.