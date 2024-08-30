В 2024 году более 700 омских студентов были приняты на работу проводниками пассажирских поездов

14:11

С начала 2024 года АО «ФПК» приняло 740 омских бойцов студенческих отрядов на работу проводниками поездов дальнего следования.

В этом году студенты трудились на Западно-Сибирской, Северо-Кавказской, Приволжской, Московской, Горьковской, Свердловской и Октябрьской железных дорогах. В том числе бойцы студотрядов работали проводниками в поездах к городам-курортам Черноморского побережья и Кавказских Минеральных Вод по маршрутам Адлер – Воркута, Санкт-Петербург – Кисловодск, Москва – Адлер и др. 40 студентов высших и средних специальных учебных заведений устроились проводниками поездов, отправляющихся непосредственно из Омска.

В период активных летних пассажирских перевозок работали 650 студентов, в том числе 90 – учащиеся Омского государственного университета путей сообщения.

Все студенты прошли специальные подготовительные курсы и медицинскую комиссию. В трудовые обязанности проводников входят проверка билетов, обеспечение безопасности, порядка и комфортного путешествия пассажиров.

Добавим, что в 2023 году омские студенты получили награды на Всероссийском конкурсе профессионального мастерства проводников. В этом году итоги конкурса проводников будут подведены в ноябре, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.