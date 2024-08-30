Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Железнодорожники обсудили вопросы повышения эффективности работы грузовых терминалов Горьковской магистрали

2024-08-30 12:55
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Повышение эффективности деятельности грузовых терминалов в границе Горьковской железной дороги обсудили в рамках проведения тематической стратегической сессии в Горьковском инновационном центре. Участниками мероприятия стали представители структурных подразделений ГЖД.

Формат такой стратегической сессии предполагает проработку точечных вопросов, которые прямым образом влияют на развитие работы транспортно-логистического блока Горьковской магистрали.

По словам главного инженера Горьковской железной дороги Андрея Ищенко, выполнение грузовыми терминалами магистрали ключевых показателей эффективности находится на высоком уровне, они обеспечивают стабильный доход в общий бюджет.

«Для обеспечения бесперебойной работы ГЖД в условиях реализации крупных инфраструктурных и железнодорожных проектов нам необходимо поддерживать заданный темп в деятельности транспортно-логистического блока, при этом постоянно совершенствовать наши производственные процессы», – подчеркнул Андрей Ищенко.

В рамках сессии участники проработали вопросы организации бесперебойной подачи и уборки вагонов на территории грузовых терминалов, оперативного планирования подачи составов под погрузку/выгрузку, минимизации издержек в работе грузовых терминалов и выстраивания системы оптимального взаимодействия с агентами транспортного обслуживания и приемосдатчиками станций.

Руководство ГЖД высоко оценило итоговые результаты стратегической сессии по эффективной организации работы грузовых терминалов и планирует реализовывать подобные мероприятия по иным направления деятельности магистрали, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

