Более 800 школьников прошли летнюю практику на детских железных дорогах в Хабаровске и Южно-Сахалинске

09:59

На Дальневосточной детской железной дороге в Хабаровске и Южно-Сахалинске завершился летний сезон, за время которого более 700 школьников прошли производственную практику, из них почти 200 ребят – это ученики опорных школ РЖД, расположенных в Тынде, Высокогорном, Тырме, Смоляниново, Уссурийске, Архаре и других городах.

Юные железнодорожники полностью обеспечивали функционирование детских дорог, работая машинистами, проводниками, стрелочниками. Для детей проводились практические занятия по индивидуальным программам, экскурсии на предприятия и объекты Дальневосточной магистрали, в том числе в Музей истории Амурского моста. Совместно с сотрудниками транспортной полиции были организованы уроки по правилам безопасности.

После летней практики новый учебный год на детских железных дорогах в Хабаровске и Южно-Сахалинске начнется в октябре и продлится до мая. Раз в неделю ребята будут посещать занятия, изучая профессии и работу железнодорожного транспорта.

Также в ноябре запланированы профориентационные недели с учащимися опорных школ РЖД, в ходе которых почти 60 ребят из отдаленных поселков БАМа пройдут теоретическое обучение на ДЖД в Хабаровске.

Детские железные дороги являются важнейшим звеном в профориентационной работе на ДВЖД. В этом году почти 70% выпускников малых магистралей поступили в отраслевые учебные заведения – техникумы и вузы, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.