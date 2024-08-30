Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

За 7 месяцев 2024 года на вокзалах Горьковской железной дороги через видеотерминалы принято более 7,3 тыс. обращений

2024-08-30 09:23
За 7 месяцев 2024 года на вокзалах Горьковской железной дороги через видеотерминалы принято более 7,3 тыс. обращений
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Посетители вокзалов Горьковской железной дороги в январе-июле 2024 года совершили свыше 7,3 тыс. звонков с использованием информационно-справочных систем (видеотерминалов).

Сейчас видеотерминалы круглосуточно работают на 25 вокзалах Горьковской магистрали. Чаще всего информационно-справочными системами пользовались на вокзалах Нижний Новгород, Казань, Ижевск, Владимир и Киров.

За время работы устройств пассажиры чаще всего интересовались у операторов информацией о расписании поездов, наличии и стоимости билетов, построении маршрута с пересадками, сроках открытия продаж проездных документов, действующих льготах и акциях, а также уточняли путь отправления или прибытия нужного поезда.

Благодаря функции «Видеосправка» каждый пассажир может круглосуточно связаться с оператором контактного центра в режиме видеосвязи. Специалисты центра готовы ответить на любой интересующий вопрос на русском и английском языках. Кроме того, с помощью видеоматериалов пассажиры могут в интерактивном режиме получить общую информацию о вокзальном комплексе, ознакомиться с каталогом услуг и навигацией по вокзалу, его доступностью для маломобильных граждан, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru