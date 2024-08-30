За 7 месяцев 2024 года на вокзалах Горьковской железной дороги через видеотерминалы принято более 7,3 тыс. обращений

09:23

Посетители вокзалов Горьковской железной дороги в январе-июле 2024 года совершили свыше 7,3 тыс. звонков с использованием информационно-справочных систем (видеотерминалов).

Сейчас видеотерминалы круглосуточно работают на 25 вокзалах Горьковской магистрали. Чаще всего информационно-справочными системами пользовались на вокзалах Нижний Новгород, Казань, Ижевск, Владимир и Киров.

За время работы устройств пассажиры чаще всего интересовались у операторов информацией о расписании поездов, наличии и стоимости билетов, построении маршрута с пересадками, сроках открытия продаж проездных документов, действующих льготах и акциях, а также уточняли путь отправления или прибытия нужного поезда.

Благодаря функции «Видеосправка» каждый пассажир может круглосуточно связаться с оператором контактного центра в режиме видеосвязи. Специалисты центра готовы ответить на любой интересующий вопрос на русском и английском языках. Кроме того, с помощью видеоматериалов пассажиры могут в интерактивном режиме получить общую информацию о вокзальном комплексе, ознакомиться с каталогом услуг и навигацией по вокзалу, его доступностью для маломобильных граждан, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.