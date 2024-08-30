Железнодорожники напомнили красноярцам о правилах безопасности на путях в рамках профилактической акции «Даже Панда понимает!»

Накануне 1 сентября Красноярская железная дорога организовала в Красноярске специальную профилактическую акцию «Даже Панда понимает!». Она прошла на оборудованном светофорами пешеходном переходе городского остановочного пункта Путепровод, где фиксируется большое количество нарушений: красноярцы зачастую переходят пути на запрещающий сигнал, и в результате происходят случаи травмирования.

Сотрудники КрасЖД необычным «театральным» способом напомнили пешеходам-взрослым об их обязанности соблюдать требования безопасности и подавать хороший пример детям.

Модератором акции стала Панда – большая ростовая кукла. Нарушителей, которые пытались перейти железную дорогу на красный сигнал светофора, Панда жестами предупреждала об опасности и напоминала: «Переходите пути правильно!». Когда горел зеленый сигнал, Панда приветствовала пешеходов, соблюдающих правила, поднимая им настроение.

Каждому пешеходу железнодорожники вручили блокноты с правилами поведения на железной дороге.

Акция «Даже Панда понимает!» – не единственное профилактическое мероприятие КрасЖД, направленное на предотвращение травматизма граждан на объектах железнодорожной инфраструктуры. Такая работа проводится постоянно во взаимодействии с транспортной полицией, органами власти, образовательными учреждениями Красноярского края и Хакасии.

Отметим, что главной причиной несчастных случаев остается переход через железнодорожные пути перед приближающимся составом: с января по август текущего года на объектах магистрали таким образом травмировано 33 человека, в том числе 27 – смертельно.

КрасЖД обращается с призывом не пренебрегать простыми правилами личной безопасности, быть бдительными в зоне движения поездов. Движущийся состав быстро не остановить: даже если применяется экстренное торможение, тормозной путь может достигать 1 км, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.