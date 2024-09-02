В Старом Осколе в общеобразовательной школе № 36 Юго-Восточная железная дорога открыла профильный класс

17:03

В первый день нового учебного года в старооскольской общеобразовательной школе № 36, являющейся опорной школой ОАО «РЖД» в Белгородской области, ЮВЖД при поддержке банка-партнера открыла профильный класс.

Специальный кабинет оборудован тренажером кабины локомотива, интерактивным монитором, мини-библиотекой. Класс разделен на учебную зону с модульными столами и пространство для отдыха. Факультативные занятия будут проходить по учебной программе «Страна железных дорог» и рассчитаны на 8 часов в месяц. Для учащихся организуют тематические экскурсии на предприятия ЮВЖД, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.