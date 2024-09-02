В Микуне в техникуме при поддержке ОАО «РЖД» оборудован учебный класс

16:45

В Микуньском филиале Сыктывкарского автомеханического техникума (Республика Коми) 2 сентября открылась специализированная аудитория, оборудованная при поддержке ОАО «РЖД» для занятий учащихся, которые получают специальность помощника машиниста. Аудитория открыта в рамках партнерства с образовательными учреждениями, занимающимися подготовкой профессиональных кадров для железнодорожной отрасли.

Специализированный класс «Техническое обслуживание и ремонт локомотива» оснащен современным учебным оборудованием, настенной интерактивной панелью, оформлен с элементами фирменного стиля ОАО «РЖД».

«Северная железная дорога заинтересована в высококлассных специалистах с актуальными знаниями, компетенциями и навыками. Мы активно взаимодействуем с образовательными учреждениями, где ведется подготовка профессионалов по железнодорожным специальностям. Сотрудничество с Микуньским филиалом стало еще одним примером такой работы», – отметила заместитель начальника Северной железной дороги по кадрам и социальным вопросам Наталья Жованик на церемонии открытия класса.

На территории деятельности Северной магистрали в Ярославле, Вологде и Ухте расположены отраслевые образовательные организации, проводящие подготовку по железнодорожным специальностям. Также СЖД развивает сеть опорных школ со специализированными железнодорожными классами, которые в настоящее время действуют в Вологде, Архангельске, Костроме и Котласе, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.