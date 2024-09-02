В Башкирии изменится график движения пригородных поездов

15:59

В четверг, 5 сентября, в Республике Башкортостан изменится расписание пригородных поездов. Это связано с работами по модернизации путевой инфраструктуры на станции Урман, необходимой для надежного и безопасного курсирования поездов на одном из основных участков Куйбышевской железной дороги.

В связи с работами внесены существенные корректировки в расписание движения пригородных составов на направлении Аша – Тавтиманово. Обращаем внимание пассажиров, что у некоторых из поездов изменится время отправления и прибытия.

Так, в частности, поезд № 6417 Улу-Теляк – Дёма отправится с начальной станции в 06:16, прибудет в Тавтиманово в 06:47, а в Дёму – в 08:43, что на 33 минуты раньше действующего расписания.

Поезд № 6402 Дёма – Аша на участке Тавтиманово – Аша проследует на 17 минут позже действующего расписания: отправится с начальной станции Дёма в 05:24, прибудет в Тавтиманово в 06:44, в Ашу – в 07:59.

Поезд № 6404 Дёма – Улу-Теляк 5 сентября отправится с начальной станции Дёма в 07:43, прибудет в Тавтиманово в 09:05, в Улу-Теляк – в 10:09 (на 28 минут позже действующего расписания).

Время отправления и прибытия указано местное.

Куйбышевская железная дорога просит пассажиров заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.