Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В Башкирии изменится график движения пригородных поездов

2024-09-02 15:59
В Башкирии изменится график движения пригородных поездов
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В четверг, 5 сентября, в Республике Башкортостан изменится расписание пригородных поездов. Это связано с работами по модернизации путевой инфраструктуры на станции Урман, необходимой для надежного и безопасного курсирования поездов на одном из основных участков Куйбышевской железной дороги.

В связи с работами внесены существенные корректировки в расписание движения пригородных составов на направлении Аша – Тавтиманово. Обращаем внимание пассажиров, что у некоторых из поездов изменится время отправления и прибытия.

Так, в частности, поезд № 6417 Улу-Теляк – Дёма отправится с начальной станции в 06:16, прибудет в Тавтиманово в 06:47, а в Дёму – в 08:43, что на 33 минуты раньше действующего расписания.

Поезд № 6402 Дёма – Аша на участке Тавтиманово – Аша проследует на 17 минут позже действующего расписания: отправится с начальной станции Дёма в 05:24, прибудет в Тавтиманово в 06:44, в Ашу – в 07:59.

Поезд № 6404 Дёма – Улу-Теляк 5 сентября отправится с начальной станции Дёма в 07:43, прибудет в Тавтиманово в 09:05, в Улу-Теляк – в 10:09 (на 28 минут позже действующего расписания).

Время отправления и прибытия указано местное.

Куйбышевская железная дорога просит пассажиров заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru