Перевозки пассажиров на Южно-Уральской железной дороге в августе текущего года выросли на 5,2%

2024-09-02 15:50
В августе 2024 года со станций Южно-Уральской железной дороги отправлено 1 млн 4 тыс. пассажиров, что на 5,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, из них в пригородном сообщении – 687 тыс. (+4,4%), в дальнем следовании – 317,2 тыс. (+6,8%).

Пассажирооборот в августе 2024 года составил 401,2 млн пасс.-км, что на 8,5% меньше, чем за аналогичный период 2023 года, в том числе в пригородном сообщении – 55,3 млн пасс.-км (+5,7%), в дальнем следовании – 345,9 млн пасс.-км (-10,4%).

Всего за 8 месяцев 2024 года отправлено 6,5 млн пассажиров (+6,8% к аналогичному периоду 2023 года), из них в дальнем следовании – 1,7 млн (+4,7%), в пригородном сообщении – 4,8 млн (+7,5%).

Пассажирооборот на ЮУЖД с начала 2024 года снизился на 1,1% к уровню прошлого года и составил 2,1 млрд пасс.-км, в том числе в пригородном сообщении – 402,7 млн пасс.-км (+12,7%), в дальнем следовании –1,7 млрд пасс.-км (-3,8%), сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.

