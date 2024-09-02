Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В День знаний железнодорожники Северной магистрали встретились со студентами и школьниками

2024-09-02 15:44
В День знаний железнодорожники Северной магистрали встретились со студентами и школьниками
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В День знаний представители Северной магистрали приняли участие в торжественных линейках в профильных образовательных учреждениях, колледжах и техникумах, которые готовят специалистов для железной дороги, а также провели встречи со школьниками. Лучшим студентам вручили свидетельства о присуждении железнодорожных стипендий, для первокурсников провели классные часы и рассказали о железнодорожных профессиях.

Железнодорожные специальности, в том числе по договорам о целевом обучении, на территории деятельности СЖД можно получить в Ярославском филиале ПГУПС, Вологодском техникуме железнодорожного транспорта и Ухтинском техникуме железнодорожного транспорта.

В четырех школах имеются железнодорожные специализированные классы – в школе № 20 Архангельска, № 5 Вологды, в лицее № 34 Костромы и в РЖД лицее № 1 Котласа. В средней школе № 15 поселка Кулой будет сформирован профориентационный железнодорожный класс из восьмиклассников. Сотрудничество со школами позволяет планомерно организовывать целевое обучение, практику и последующее трудоустройство.

Железнодорожники помогают в оборудовании аудиторий для учащихся. В текущем году при поддержке ОАО «РЖД» проводится обустройство новых аудиторий для профориентационных занятий в школах поселков Коноша и Кулой Архангельской области и костромском лицее. К новому учебному году за счет средств РЖД для школ приобретены интерактивные панели, ноутбуки и мебель, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru