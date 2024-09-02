В День знаний железнодорожники Северной магистрали встретились со студентами и школьниками

15:44

В День знаний представители Северной магистрали приняли участие в торжественных линейках в профильных образовательных учреждениях, колледжах и техникумах, которые готовят специалистов для железной дороги, а также провели встречи со школьниками. Лучшим студентам вручили свидетельства о присуждении железнодорожных стипендий, для первокурсников провели классные часы и рассказали о железнодорожных профессиях.

Железнодорожные специальности, в том числе по договорам о целевом обучении, на территории деятельности СЖД можно получить в Ярославском филиале ПГУПС, Вологодском техникуме железнодорожного транспорта и Ухтинском техникуме железнодорожного транспорта.

В четырех школах имеются железнодорожные специализированные классы – в школе № 20 Архангельска, № 5 Вологды, в лицее № 34 Костромы и в РЖД лицее № 1 Котласа. В средней школе № 15 поселка Кулой будет сформирован профориентационный железнодорожный класс из восьмиклассников. Сотрудничество со школами позволяет планомерно организовывать целевое обучение, практику и последующее трудоустройство.

Железнодорожники помогают в оборудовании аудиторий для учащихся. В текущем году при поддержке ОАО «РЖД» проводится обустройство новых аудиторий для профориентационных занятий в школах поселков Коноша и Кулой Архангельской области и костромском лицее. К новому учебному году за счет средств РЖД для школ приобретены интерактивные панели, ноутбуки и мебель, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.