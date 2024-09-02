На станции Череповец-II Северной железной дороги открыто 5 путей для длинных грузовых поездов

15:38

На станции Череповец-II Северной магистрали введены во временную эксплуатацию 5 приемоотправочных путей, удлиненных до 1 км каждый.

В следующем году продолжится удлинение других приемоотправочных путей станции, всего их 13.

Череповец-II входит в число основных станций по объемам погрузки на Северной железной дороге: за 7 месяцев 2024 года было погружено 5,6 млн тонн. Реконструкция ее путей позволит увеличить пропускную способность Череповецкого железнодорожного узла за счет более длинных принимаемых и отправляемых грузовых поездов. В прошлом году на станции Череповец-II были построены 3 новых пути протяженностью 1,5 км каждый для приема грузовых поездов длиной до 100 вагонов. Модернизирована система управления сигналами и стрелками.

Программу развития Череповецкого узла Северная железная дорога реализует с 2007 года. За это время модернизировали станции Череповец-I и Кошта, построили дополнительные главные пути на перегонах Череповец-I – Череповец-II и Череповец-II – Кошта. В дальнейшем планируется реконструировать станцию Череповец-I со стороны Вологды и построить третий главный путь на перегоне Череповец-I – Хемалда, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.