Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На станции Череповец-II Северной железной дороги открыто 5 путей для длинных грузовых поездов

2024-09-02 15:38
На станции Череповец-II Северной железной дороги открыто 5 путей для длинных грузовых поездов
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На станции Череповец-II Северной магистрали введены во временную эксплуатацию 5 приемоотправочных путей, удлиненных до 1 км каждый.

В следующем году продолжится удлинение других приемоотправочных путей станции, всего их 13.

Череповец-II входит в число основных станций по объемам погрузки на Северной железной дороге: за 7 месяцев 2024 года было погружено 5,6 млн тонн. Реконструкция ее путей позволит увеличить пропускную способность Череповецкого железнодорожного узла за счет более длинных принимаемых и отправляемых грузовых поездов. В прошлом году на станции Череповец-II были построены 3 новых пути протяженностью 1,5 км каждый для приема грузовых поездов длиной до 100 вагонов. Модернизирована система управления сигналами и стрелками.

Программу развития Череповецкого узла Северная железная дорога реализует с 2007 года. За это время модернизировали станции Череповец-I и Кошта, построили дополнительные главные пути на перегонах Череповец-I – Череповец-II и Череповец-II – Кошта. В дальнейшем планируется реконструировать станцию Череповец-I со стороны Вологды и построить третий главный путь на перегоне Череповец-I – Хемалда, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru