Начальник Горьковской магистрали поздравил студентов-железнодорожников с Днем знаний

14:46

Торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний, прошли 2 сентября в филиалах Приволжского государственного университета путей сообщения (ПривГУПС) на ГЖД в Нижнем Новгороде, Кирове, Казани, Алатыри и Ижевске. В столице Приволжья начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский поздравил студентов-железнодорожников с праздником.

По словам руководителя магистрали, сегодня железнодорожная отрасль в условиях реализации крупных инфраструктурных проектов по строительству высокоскоростных магистралей нуждается в молодых и талантливых специалистах.

«Мир динамично меняется. ОАО «РЖД» начинает разрабатывать новые отечественные цифровые решения, которые помогают делать лучше железнодорожную отрасль. Ваши знания, полученные в учебном заведении, будут востребованы и помогут в будущем. Горьковская железная дорога всегда будет вам рада», – подчеркнул он.

После начальник ГЖД вручил первокурсникам и отличившимся студентам филиала ПривГУПС именные и корпоративные стипендии.

Торжественное мероприятие завершилось открытием памятника «Поезд времени» на территории филиала ПривГУПС в Нижнем Новгороде. Это подарок от всего коллектива Горьковской железной дороги к 65-летнему юбилею Нижегородского техникума железнодорожного транспорта.

Напомним, что Горьковская магистраль планомерно реализует комплекс мероприятий, направленных на развитие инструментов повышения уровня квалификации и подготовки будущих работников, включая проведение систематических встреч руководства со студентами профильных учебных заведений, а также организацию совместных стратегических сессий между железнодорожниками и профессиональным сообществом, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.