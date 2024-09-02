Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Месячник «Уступи дорогу поездам!» стартовал на Горьковской железной дороге

2024-09-02 12:03
Горьковская железная дорога в связи с началом нового учебного года проводит месячник «Уступи дорогу поездам!», который продлится до 30 сентября.

Цель акции – формирование культуры безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта у детей и подростков, а также профилактика и предупреждение транспортных происшествий в зоне движения поездов.

Железнодорожники вновь напомнят школьникам правила безопасного поведения на транспорте. Совместно с подразделениями Управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу организуют рейды на станциях и перегонах ГЖД по выявлению подростков, нарушающих правила поведения на железной дороге.

Кроме того, разъяснительная и профилактическая работа пройдет в учебных заведениях и учреждениях дополнительного образования детей, расположенных вблизи железной дороги. В рамках мероприятий здесь предусмотрено распространение печатных и электронных информационных материалов о правилах поведения вблизи железной дороги, а также тематической сувенирной продукции, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

