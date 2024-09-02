Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Свыше 3 тыс. школьников начали новый учебный год в образовательных учреждениях ОАО «РЖД» в Иркутской области и Бурятии

2024-09-02 11:39
Более 3 тыс. школьников начали новый учебный год в лицеях ОАО «РЖД», расположенных в Иркутской области и Республике Бурятии, из них 302 ребенка сели за школьную парту впервые.

Почти половина всех лицеистов (1360 человек) – это дети с небольших или отдаленных станций Восточно-Сибирской железной дороги. На время учебного года они будут проживать в интернатах, действующих при лицеях.

Напомним, что в прошлом году все отраслевые школы компании были переименованы в лицеи. Ребрендинг призван подчеркнуть высокий уровень подготовки детей по физике, математике и информатике. В частности, лицейская подготовка предусматривает дополнительные занятия по этим дисциплинам, а также практические и лабораторные работы.

На полигоне Восточно-Сибирской железной дороги действуют 6 лицеев ОАО «РЖД». Они расположены в Иркутске, Улан-Удэ, Слюдянке, Тайшете, а также на станциях Танхой и Вихоревка, сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.

