На Восточно-Сибирской железной дороге стартовал месячник по профилактике травматизма «Уступи дорогу поездам»

Со 2 по 30 сентября на Восточно-Сибирской магистрали проводится месячник «Уступи дорогу поездам». Его главная цель – профилактика транспортных происшествий с участием посторонних граждан, в том числе несовершеннолетних.

В ходе мероприятия железнодорожники существенно усилят профилактическую работу. Будут организованы совместные рейды по соблюдению правил нахождения граждан в зоне движения поездов. Прежде всего, мероприятия пройдут в местах, расположенных вблизи учебных заведений. Для школьников запланированы открытые уроки и экскурсии на предприятия железнодорожного транспорта, тематические игры, конкурсы и викторины на знание правил транспортной безопасности.

В преддверии нового учебного года сотрудники магистрали провели профилактическую акцию «Щит безопасности», которая прошла на территории 19 вокзальных комплексов (Тайшет, Нижнеудинск, Тулун, Зима, Черемхово, Слюдянка, Мысовая, Кая, Иркутске-Сортировочный, Горхон, Чуна, Вихоревка, Коршуниха-Ангарская, Лена, Северобайкальск, Новый Уоян, Новая Чара и Улан-Удэ). Участники акции напомнили пассажирам правила нахождения в зоне движения поездов и вручили порядка 6 тыс. тематических памяток.

Железнодорожники призывают родителей разъяснять детям правила безопасности, учить их ориентироваться вблизи железной дороги, воспитывать потребность быть дисциплинированными, осторожными и осмотрительными. Помните: если вы нарушаете правила, ваш ребенок будет поступать так же. Берегите свою жизнь и жизнь ваших детей, сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.