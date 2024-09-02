Перевозки пассажиров на сети ОАО «РЖД» в августе выросли на 7,1%

10:48

По оперативным данным, в августе 2024 года с вокзалов и станций ОАО «РЖД» отправилось 114,9 млн пассажиров, что на 7,1% выше показателя прошлого года, в том числе в пригородном сообщении количество отправленных пассажиров составило 100,4 млн человек (+8,1%), в дальнем следовании – 14,5 млн (+0,8%).

Пассажирооборот в августе 2024 года составил 17,5 млрд пасс.-км, что на 2,1% больше показателя за аналогичный период прошлого года. В пригородном сообщении пассажирооборот вырос на 3,9%, составив 3,2 млрд пасс.-км, в дальнем следовании – на 1,7%, составив 14,3 млрд пасс.-км.

Всего за 8 месяцев 2024 года было отправлено 844,4 млн пассажиров (+7,7% к аналогичному периоду 2023 года), из них в пригородном сообщении – 756,5 млн (+7,9%), в дальнем следовании – 87,9 млн (+5,8%).

Пассажирооборот на сети ОАО «РЖД» с начала 2024 года вырос на 6,5% к уровню прошлого года и составил 99,1 млрд пасс.-км, в том числе в пригородном сообщении – 23,3 млрд пасс.-км (+6,4%), в дальнем следовании – 75,8 млрд пасс.-км (+6,6%).