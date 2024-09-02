Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Перевозки пассажиров на сети ОАО «РЖД» в августе выросли на 7,1%

2024-09-02 10:48
Перевозки пассажиров на сети ОАО «РЖД» в августе выросли на 7,1%
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

По оперативным данным, в августе 2024 года с вокзалов и станций ОАО «РЖД» отправилось 114,9 млн пассажиров, что на 7,1% выше показателя прошлого года, в том числе в пригородном сообщении количество отправленных пассажиров составило 100,4 млн человек (+8,1%), в дальнем следовании – 14,5 млн (+0,8%).

Пассажирооборот в августе 2024 года составил 17,5 млрд пасс.-км, что на 2,1% больше показателя за аналогичный период прошлого года. В пригородном сообщении пассажирооборот вырос на 3,9%, составив 3,2 млрд пасс.-км, в дальнем следовании – на 1,7%, составив 14,3 млрд пасс.-км.

Всего за 8 месяцев 2024 года было отправлено 844,4 млн пассажиров (+7,7% к аналогичному периоду 2023 года), из них в пригородном сообщении – 756,5 млн (+7,9%), в дальнем следовании – 87,9 млн (+5,8%).

Пассажирооборот на сети ОАО «РЖД» с начала 2024 года вырос на 6,5% к уровню прошлого года и составил 99,1 млрд пасс.-км, в том числе в пригородном сообщении – 23,3 млрд пасс.-км (+6,4%), в дальнем следовании – 75,8 млрд пасс.-км (+6,6%).

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru