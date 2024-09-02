Расписание вечерней «Ласточки» сообщением Зеленоградск – Калининград временно изменится 14 сентября

10:40

14 сентября последний вечерний электропоезд из Зеленоградска в Калининград будет отправляться на 35 минут позже – в 22:30.

Корректировка расписания проведена в связи с празднованием в Зеленоградске Дня города. Поезд проследует по маршруту со всеми остановками и прибудет на Южный вокзал в 23:15.

Всю актуальную информацию о расписании поездов пригородного сообщения можно узнать на официальном сайте АО «КППК», а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.