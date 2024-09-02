Руководители Дальневосточной магистрали поздравили преподавателей и студентов ДВГУПС с началом нового учебного года

10:24

2 сентября в Хабаровске железнодорожники поздравили преподавателей и студентов Дальневосточного государственного университета путей сообщений (ДВГУПС) с началом нового учебного года. В торжественной линейке приняли участие первый заместитель начальника ДВЖД Виталий Зеленько, ректор ДВГУПС Владимир Буровцев, председатель ДОРПРОФЖЕЛ Александр Наговицин, студенты и преподаватели вуза.

«Ситуация в мире показывает, насколько востребован Дальний Восток сегодня. Объем перевозимых грузов – колоссальный, а это требует большого количества высококвалифицированных работников. Количество сотрудников будет увеличиваться вместе с развитием магистрали. Через 10 лет провозная способность дороги вырастет почти в 1,5 раза. Так что будьте уверены: работы хватит всем. Каждый из вас – молодой, активный, инициативный – может рассчитывать на нашу поддержку», – отметил в приветственной речи Виталий Зеленько.

В ходе торжественного мероприятия руководители ДВЖД и ДОРПРОФЖЕЛ вручили лучшим студентам и аспирантам именные стипендии и благодарности.

Дальневосточная магистраль и университет развивают плодотворное сотрудничество в вопросах подготовки квалифицированных кадров и обновлении материально-технической базы учебного заведения. Так, при поддержке ОАО «РЖД» в ДВГУПС были поставлены тренажеры для специальностей «Эксплуатация железных дорог» и «Подвижной состав», открыта специализированная лаборатория тягового подвижного состава и бизнес-инкубатор. Все это позволило повысить качество образования по ключевым специальностям и дало возможность студентам заниматься инновационной деятельностью совместно со специалистами магистрали, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.