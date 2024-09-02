Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Погрузка на сети ОАО «РЖД» составила 97,5 млн тонн в августе

2024-09-02 10:15
По оперативной информации, погрузка на сети ОАО «Российские железные дороги» в августе 2024 года составила 97,5 млн тонн, что на 6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Грузооборот за август 2024 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,6% и составил 212,9 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время сократился на 3,1% и составил 261,7 млрд тонно-км.

Погрузка за январь-август 2024 года, по оперативным данным, составила 795,2 млн тонн, что на 3,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Железными дорогами погружено:

  • каменного угля – 221,8 млн тонн (-5,7% к январю-августу 2023 года);
  • кокса – 8 млн тонн (+5,1%);
  • нефти и нефтепродуктов – 138,9 млн тонн (-0,6%);
  • руды железной и марганцевой – 72,6 млн тонн (-3,8%);
  • черных металлов – 42 млн тонн (-7,4%);
  • лома черных металлов – 7,7 млн тонн (-14,2%);
  • химических и минеральных удобрений – 45,1 млн тонн (+7,9%);
  • цемента – 16,3 млн тонн (-4,4%);
  • лесных грузов – 18 млн тонн (-1,9%);
  • зерна – 20,3 млн тонн (на уровне прошлого года);
  • строительных грузов – 77,7 млн тонн (-13,8%);
  • руды цветной и серного сырья – 11,1 млн тонн (-8,6%);
  • химикатов и соды – 14,1 млн тонн (-3%);
  • промышленного сырья и формовочных материалов – 22,1 млн тонн (+6,6%);
  • остальных, в том числе грузов в контейнерах – 79,7 млн тонн (+1,5%).

Грузооборот с начала 2024 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,2% и составил 1684 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время сократился на 5,6% и составил 2080,9 млрд тонно-км.

