Погрузка на сети ОАО «РЖД» составила 97,5 млн тонн в августе

По оперативной информации, погрузка на сети ОАО «Российские железные дороги» в августе 2024 года составила 97,5 млн тонн, что на 6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Грузооборот за август 2024 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,6% и составил 212,9 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время сократился на 3,1% и составил 261,7 млрд тонно-км.
Погрузка за январь-август 2024 года, по оперативным данным, составила 795,2 млн тонн, что на 3,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Железными дорогами погружено:
Грузооборот с начала 2024 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,2% и составил 1684 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время сократился на 5,6% и составил 2080,9 млрд тонно-км.